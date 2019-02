"Nos quieren imponer el catalán a la fuerza"

Mercadona ha demostrado tener más paciencia que el Santo Job y mucha mano izquierda. La marca suele responder a todas las cuestiones que los consumidores tienen sobre ciertos productos, lo que no esperaban es esta queja: las etiquetas están en catalán. Una mujer ha escrito en un comentario de Facebook a la conocida marca: "Una cosa que noté el miércoles que estuve fue que quieren imponer el catalán a la fuerza. La mayoría de los productos que compro, porque me encantan, como el arroz con pollo, el pisto, la parrillada de verduras, vienen ahora en catalán. Deberían de respetar. Estamos en Andalucía. Y no hay que imponer una lengua".