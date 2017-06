¿Por qué nos ponemos de mal humor cuando tenemos hambre?

¿Te pones de muy mal humor cuando te entra el hambre? O tal vez conoces a alguien cercano al que le pasa justo eso. No, no es ninguna leyenda urbana. Existen personas a las que las ganas de comer le causan un humor irascible. Puedes pensar que esto nos pasa a todos, pero no es cierto. Si has sentido alguna vez ese mal humor sin sentido que te embarga cuando tienes hambre puede que no seas el único. La razón está en el azúcar y en las hormonas que controlan su concentración en sangre.