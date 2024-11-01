Nos mata el cortoplacismo

El CEO de una gran empresa decide que es mejor despedir a una cantidad enorme de empleados con el objetivo cortoplacista de reducir el costo de nómina, mostrar mejor rentabilidad y llevarse una jugosa bonificación y el aplauso de inversionistas. Sin embargo, a largo plazo, la empresa sufrirá la pérdida de talento humano experimentado.

Una ingente cantidad de empresas contaminan el ambiente, explotan indiscriminadamente los recursos como si no hubiese un mañana (ni siquiera permiten que se regeneren algunos recursos), para obtener beneficios lo más pronto posible sin pararse a pensar que a largo plazo eso terminará pasando factura, con una escasez de recursos o volviendo el ambiente inhabitable.

La contradicción total, queremos dejar un gran lugar para nuestros hijos y nietos, pero el afán del enriquecimiento en muy poco tiempo está destruyendo ese lugar. Las generaciones futuras van a vivir en un entorno muy hostil.

Y es que nuestra cultura y sociedad, nos empuja a pensar a muy corto plazo:

No dejes que llegue la vejez, ¡Viaja a destinos exóticos ya que sólo pueden ser disfrutados siendo joven! . Así que a buscarse la pasta a como de lugar para ir a esos sitios.

La vida es muy corta, ¡Disfrútala ya! Así que busca pasta rápido y como sea para consumir.

Uno nunca sabe cuando la muerte llegue a nuestra puerta, ¡no pierdas tiempo, vive la vida ya!. Igual que el anterior.

El futuro no existe, pueden pasar muchas cosas, ¡vive el presente! Igual que el anterior.

¿Para qué ahorras tanto si la inflación termina devorando esos ahorros? Consume ahora.

¿Para que tantos planes? Viene un COVID o una guerra o una enfermedad grave y a la mierda con esos planes.

Hasta algunos se la juegan con ¡Quiero disfrutar esto de joven! y cosas como el consumir tabaco, bebidas alcohólicas, trasnochar, alimentarse de comida chatarra, no cuidar la dieta, pasan una espantosa factura a futuro: dinero para intentar recuperar la salud perdida, mucho miedo, mucho dolor, tiempo en exámenes y consultas médicas, sacrificios y desesperanza.

¿Solución? Difícil, porque hay que lograr un delicado equilibrio entre lo corto, mediano y largo plazo. Más que esa dualidad que muestran en algunas películas y TV entre el "yo malo" (disfrazado de diablo) y el "yo bueno" (disfrazado de ángel), tenemos realmente un enfrentamiento entre un "yo pronto" vs "yo dentro de unos meses" vs "yo dentro de varios años".