¿Qué nos ha pasado a los catalanes?

Un referéndum unilateral difícilmente tenga efectos jurídicos reconocidos. [... ] Desde 1979 hasta hoy no sólo no se ha avanzado en la profundización de ese marco potencialmente federal, si no que se ha retrocedido sin cesar. El último episodio fue el acoso y -finalmente derribo- del Estatut de 2006. Una lectura retrógrada por parte del Tribunal Constitucional envió un mensaje claro y nítido a la sociedad catalana: “abandonad toda esperanza”. Pero esto no sucedió.