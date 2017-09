Nos estamos movilizando por políticos que no darían una mierda por nosotros

¿Alguien recuerda el 15-M? ¿Can Vies? ¿Esther Quintana? Y yo estos días —y con estos días me refiero a estos días de "lo de Catalunya"— me pregunto cosas. ¿Por qué tenemos que hacer tanto por unos partidos políticos que han demostrado una y otra vez que no quieren hacer nada por nosotros? ¿En qué momento la clase política mayoritaria representada en el Congreso o en el Parlament se ha movilizado para solidarizarse con los ciudadanos? ¿Cuándo han acampado noche y día y se han enfrentado a los antidisturbios para apoyar a un ciudadano de a pie?