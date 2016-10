5 meneos 44 clics

“Tienes que ver 'BoJack Horseman'” me decía ayer una amiga. Con tanto fervor que he añadido el caballo antropomórfico y alcohólico a mi lista de pendientes. La lista ya adquiere el tamaño de las 'Glosas Emilianenses'. Ahí están, en un rincón, varios documentales, la última temporada de ‘Black Mirror’, lo nuevo de ‘Blindspot’ o ‘Mozart in the Jungle’.