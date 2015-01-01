edición general
Noruega: En julio, solo 272 personas compraron un coche gasolina o diésel

Noruega: En julio, solo 272 personas compraron un coche gasolina o diésel

En julio el 97,2% de las matriculaciones en Noruega fueron de eléctricos puros. Es decir, de 9.563 turismos nuevos, 9.291 fueron 100% eléctricos, y solo 272 tuvieron cualquier otro tipo de motor. Según los datos del Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico Vial, en lo que va de 2025, el 94% de los coches nuevos vendidos en el país son eléctricos, frente al 85 % del año pasado. Y todo apunta a que la tendencia seguirá al alza.

Meneanauta #2 Meneanauta
Pues sí que están caros, y eso que es Noruega. A penas les va a llegar a usarlo un día cada uno al año :troll:

#7 Beltza01
#2 Debe ser un coche con motor a vapor. Funciona con gasolina o diesel.

Meneanauta #4 Meneanauta
Estuve el año pasado y prácticamente lo único que se veía de combustión eran autocaravanas y camiones. Hasta los autobuses eran eléctricos.

#5 Katos
#3 y una población reducida, y conciencia social.
No, no podemos ser noruega

Fedorito #1 Fedorito
Y todo gracias a la riqueza que les proporciona el petróleo, curioso.

berkut #3 berkut
#1 Sí. Aunque no hay que olvidar que Noruega tiene una fortísima producción hidroeléctrica.

Desde luego se lo han montado bien.

plutanasio #6 plutanasio
#1 Han invertido mejor ese dinero que otros países que también vendían petróleo y gas a mansalva y están en la mierda.

#10 EISev
Me queda la duda si con el titular se refieren a ventas a particulares únicamente

kastanedowski #8 kastanedowski
En Noruega, los incentivos gubernamentales han sido clave para el éxito de la adopción de vehículos eléctricos. Estos incentivos incluyen exenciones fiscales, como la eliminación del IVA y aranceles de importación para vehículos eléctricos, así como beneficios como aparcamiento gratuito y acceso a carriles bus.

Y en Ejpania todavia estamos hablando de la DANA o la curricula de los mafiosos

#9 Feliberto
Con sueldos de 5000€ al mes ya te digo yo que no me compro un coche de combustión ni en sueños.


