Noruega: En julio, solo 272 personas compraron un coche gasolina o diésel

En julio el 97,2% de las matriculaciones en Noruega fueron de eléctricos puros. Es decir, de 9.563 turismos nuevos, 9.291 fueron 100% eléctricos, y solo 272 tuvieron cualquier otro tipo de motor. Según los datos del Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico Vial, en lo que va de 2025, el 94% de los coches nuevos vendidos en el país son eléctricos, frente al 85 % del año pasado. Y todo apunta a que la tendencia seguirá al alza.