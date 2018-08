Mi nombre es Wil Wheaton. Vivo con depresión crónica y ansiedad generalizada. No me avergüenzo. [Eng]

Tengo 45 años, una esposa maravillosa, dos hijos adultos que me enorgullecen[…]. Trabajo en la serie de comedia más popular del mundo, he sido un narrador de audiolibros número uno del New York Times, me he quedado sin espacio en mi oficina para los premios que he recibido por mi trabajo, y como hombre blanco, heterosexual y cisgénero en Estados Unidos, vivo una vida de poca dificultad (con el extra de ser una celebridad). A pesar de vivir una buena vida, lucho cada día con mi autoestima, porque padezco Depresión y Ansiedad crónica.