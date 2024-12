La noción del tiempo: ¿Cambia con la edad o es cosa de nuestra realidad actual?

En mis treinta y tantos, me he dado cuenta de algo que antes nunca había percibido con tanta claridad: el tiempo parece haber acelerado. Los días pasan como horas, y los meses se desvanecen como semanas. Esto me ha llevado a reflexionar sobre si es la edad, el estilo de vida, o simplemente la época que vivimos lo que hace que el tiempo parezca volar. ¿Por qué sentimos que el tiempo pasa más rápido a medida que envejecemos?