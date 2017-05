No vuelvas a culpar a una mujer maltratada

Un maltratador asesina a su mujer y es raro que no se repita siempre la misma historia…El párrafo en la noticia que indica que "ella nunca denunció a su pareja". El comentario del vecino que certifica que "él era muy buena persona". El que subraya… "no es asesinato, ha muerto".Y esas frases típicas que culpan una y otra vez a la mujer: "¿Cómo es posible que se haya dejado meter en eso y no reaccionar?" "¿Por qué no ha denunciado?" "¿Por qué callaba?" "Si se dejaba, es porque le gusta que le peguen y maltraten" "Algo le debía pasar a ella.