No vayáis a las Islas Atlánticas de Galicia

No vayáis si lo único que queréis son playas idílicas de agua transparente y playas de arena blanca, hay otros sitios mejores para ello; no vayáis si no queréis estar rodeados de gaviotas; no vayáis si lo que os lleva allí es sacaros “la foto del verano”; no vayáis si lo único que queréis es un fin de semana de camping, hay otros sitios donde se disfruta igual; no vayáis si no vais a pasar más allá de la primera playa. No vayáis sólo porque “todo el mundo va”. ¿Queréis saber porqué ir?