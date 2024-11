No vas a luchar contra la extrema derecha desde X

Hay motivos para seguir en X. De muy diverso tipo. Un amigo periodista me dijo esta semana después de incorporarse a Bluesky, que en X seguían pasando cosas y que había que estar para contarlas. Es un motivo. Otro amigo me dijo esta semana que, por ejemplo, las redes que denuncian el genocidio palestino desde Palestina no se pueden permitir ahora una migración. Es otro motivo. Hay comunidades muy vulnerables, que han logrado construir pequeños campamentos de seguridad en X y para las que moverse implica, muy seguramente, desmantelar ese vínculo