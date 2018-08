"No me tratéis como si fuese un puto negro" [EN]  

Jeffrey Epstein, médico de 59 años, fue detenido por la policía en el Aeropuerto de Orlando, Florida, porque estaba armando escándalo después de que el personal de tierra de American Airlines no le dejase abordar un avión por su comportamiento errático y porque echaba espuma por la boca. Después de rociarlo con gas pimienta, y mientras los policías procedían a detenerlo y ponerle las esposas, Epstein se resistió y les gritó a los policías: "no me tratéis como a un puto negro". Epstein ha sido encarcelado por residencia y posesión de marihuana.