No es un timo, tu comercializadora de la luz ha cambiado de nombre

Contratar la luz o el gas en España no es una tarea precisamente sencilla. Además de las tarifas reguladas por el gobierno, tenemos tarifas del mercado libre que cada vez ofrecen más número de alternativas. Por si fuera poco, ahora las Comercializadoras de Referencia de luz y gas han cambiado de nombre. Son muchos los que han recibido una comunicación por email avisando del cambio y debemos saber que no, no es un timo. Estos son los nuevos nombres y logotipos de tu comercializadora de la luz.