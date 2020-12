La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha puesto en marcha un servicio de Call Center para las Citas Previas, con número de pago. Ante ello, nosotros pedíamos que, al menos, se ofreciera en opción un número gratuito para aquellas personas que no cuentan con conexiones gratuitas o que, ni siquiera cuentan con teléfono. A grandes rasgos, la respuesta de la Consejería de Salud del Principado de Asturias es que si no tienes tarifa plana, no llames a tu Centro de Salud