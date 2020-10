No tienes derechos - George Carlin  

Los derechos no lo son si alguien puede arrebatártelos; son privilegios. Eso es todo lo que tendremos jamás en este país: ¡una Declaración de Privilegios Temporales! Y si lees las noticias, aunque sea poco, sabrás que cada año la lista se reduce más, más y más... ¿Sabéis? ¡Tarde o temprano la gente de este país se dará cuenta de que al gobierno no le importan una mierda! Al gobierno no le importáis ni vosotros, ni vuestros hijos, ni vuestros derechos, ni vuestro bienestar, ni vuestra seguridad... ¡Simplemente le importáis una mierda!