-No soy tu entrenador, soy tu padre.

Frank Martin, entrenador del equipo de baloncesto de la Universidad de Carolina del Sur, manda un mensaje rotundo a todos los padres cuyos hijos practican deporte."Soy el entrenador más expresivo que verás cuando juega mi equipo. Pero cuando voy a ver jugar a mis hijos no abucheo, no agito los brazos y no trato de entrenar a mis hijos. Con todo el respeto al resto de padres, probablemente sepa de baloncesto más que la mayoría de ellos, ¿vale?. Pues me siento en la grada y no digo nada".