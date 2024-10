"No soy negacionista, pero...": El discurso de Cristina Cifuentes en plena DANA que Risto tiene que cortar  

Risto Mejide se vio obligado a interrumpir el discurso de Cristina Cifuentes que empezó con un significativo "no soy negacionista, pero...". La expresidenta de la Comunidad de Madrid cuestionaba que fenómenos meteorológicos como esta DANA puedan ser consecuencia de la crisis climática: "Yo es que no soy negacionista del cambio climático, pero sí que es verdad que hay personas y no solo ciudadanos de a pie, también científicos, que tienen dudas sobre la incidencia directa."