No es sólo Alemania que ha ocultado los ataques sexuales masivos de inmigrantes. El récord de Suecia es vergonzoso (ENG)

Un artículo de Aftonbladet, el tabloide más grande de Suecia, sostuvo que era racista señalar que los autores de Colonia habían sido calificados como norteafricanos o árabes, ya que los alemanes habían cometido ataques sexuales durante la Oktoberfest de Baviera. Se ha dicho una y otra vez que el verdadero problema son los hombres, no cualquier cultura en particular - que los hombres suecos no son mejores. Pero la semana pasada, en el "We Are Sthlm music festival" han comenzado a surgir las verdaderas historias de Suecia.