No seas un mamón (1947)

Soy de Hungría y nunca pensé que escucharía estas palabras en América. fui profesor en una universidad. he escuchado las mismas palabras que hoy hemos oído. fui un tonto entonces. pensaba que los nazis eran locos y fanáticos estúpidos. por desgracia, eso no es cierto. dividieron alemania en pequeños grupos. no fue fácil hacerlo. tuvieron que trabajar duro para lograrlo. los seres humanos no nacen con prejuicios. están hechas para nosotros, hechas por alguien que quiere algo. www.c-span.org/program/reel-america/dont-be-a-sucker/484892