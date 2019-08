No sé [ENG]

El dos por ciento de los británicos no saben si han vivido antes en Londres. El cinco por ciento no sabe si han sido atacados por una gaviota o no. Uno de cada 20 residentes de esta hermosa isla no sabe si se hurga la nariz o no. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es posible -y probablemente bastante probable- que las personas que seleccionan "no saben" estas preguntas no tengan claro si prestan atención durante las demostraciones de seguridad de las aerolíneas o si alguna vez han robado algo de la caja de autoservicio.