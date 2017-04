"No sabría decir si la pedofilia es un pecado", afirma obispo Lalanne

El obispo francés Stanislas Lalanne afirmó que la pedofilia es "un mal", pero que "no sabría decir si es un pecado", declaraciones que indignaron a las víctimas. "La pedofilia es un mal ¿Es del dominio del pecado? Eso yo no sabría decirlo, es distinto para cada persona", declaró el obispo de Pontoise a la radio cristiana RFC. El obispo participaba en la discusión del tema "La Iglesia de Francia frente a la pedofilia", mientras se investiga al cardenal Philippe Barbarin por no denunciar las agresiones sexuales de un sacerdote de su diócesis.