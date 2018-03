"No quiero pensar que Cifuentes tenga a alguien encerrado redactando su trabajo de máster a contrarreloj"

Errejón indica que tras las "respuestas a la carta" que dio ayer a última hora de "se abren todavía más dudas". "No entendemos por qué alguien paga las tasas para un máster que sobre su versión ya estaba aprobado". "También tenemos dudas por la composición del tribunal que el diario.es ha publicado que es una composición ilegal y sobre el trabajo de fin de máster. No entendemos por qué no se enseña, ni siquiera que lo entregue, basta con que lo enseñe. No quiero pensar que tenga a alguien encerrado redactándolo a contrarreloj", denuncia...