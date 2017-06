¿Por qué no quiero volver a EEUU?

Me bajé en Miami y me dirigí a un mostrador donde tenías que dar la documentación para ser aceptado en el país y hacer trasbordo. Uno de los operarios tras el mostrador, me pidió el pasaporte y se lo llevó. A unos metros de mí llegó un italiano al que le registraron la mochila en el mostrador (era la práctica habitual) y dentro le encontraron una bolsa trasparente de tamaño medio con unos polvillos blancos. La bolsa parecía una bolsa con unos 200-300gr de cocaína, al menos cuando sale en las películas se ve igual.