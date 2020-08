"No puedo echar al inquililno moroso de mi piso que, además, lo ha realquilado"

Soy propietario de un pequeño piso al que puse en alquiler ya que vivo en el extranjero y, al no poder disfrutarlo yo, decidí que al menos me diera un rendimiento económico. Le pedí a mi inquilino un precio justo, pero a los pocos meses dejó de pagarme. Además, los vecinos me informaron de que estaba subalquilando, por lo que no solo no me pagaba sino que, además, sacaba un rendimiento económico mientras yo corría con todos los gastos.