"No puedo corregir la redacción en gallego": denuncia en las redes de una respuesta de una profesora (gal)

"Finalmente, me parece justo comentarte que no puedo corregir la redacción en gallego, como ya imaginarías. Los textos que no entiendo los traduzco en Google y valoraré la redacción según el texto que me de". Este es el texto que en la tarde del domingo el usuario @antonio_cendan colgaba en su red social, apuntando que era "la respuesta de una profesora de la UDC por enviar un trabajo en gallego, año 2020 universidad pública gallega"