Por qué no puedes guardar el cráneo de tus padres en casa (en)  

Puede que sorprenda (o no) la frecuencia con la que en mi trabajo de encargado de una funeraria me preguntan si un familiar puede conservar el cráneo de un ser querido. Asumiendo que sus intenciones sean buenas, hay algunos obstáculos importantes que hay que superar antes de que el cráneo de papá pueda usarse para guardar gominolas: papeleo, control legal y esqueletización. Entro otras cosas se necesitarían escarabajos polífagos como los que usan en los museos para retirar la carne pegada al hueso, y en las funerarias no solemos tener.