No es posible salvar al soldado Franco

Los firmantes del manifiesto a favor de Franco no solo se equivocan,sino que hacen un flaco servicio a la institución militar de la que formaron parte. Franco no representa a nuestros militares ni hay nada admirable en él que deba servir de guía a nadie. Nuestros soldados de hoy tienen otros valores. No es posible separar la figura de Franco en tanto que militar,de su figura como dictador. Franco fue militar toda su vida y,en tanto que militar,faltó a su juramento de lealtad..