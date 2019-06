No, Portugal no va a limitar el precio de los alquileres [PT]

El otro día llegó a portada una noticia sobre la que un montón de meneantes se lanzaron a comentar. El problema es que nadie se preocupó de contrastar si lo que se decía era verdad o no. Portugal no va a limitar el precio de los alquileres, lo que hay es un programa de exención de impuestos para los caseros que (voluntariamente) se comprometan a no superar determinados precios y bajo determinadas condiciones. Por cierto, obligatorio un seguro de impagos y daños.