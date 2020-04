No se podía saber o que me prohíban éste

Demasiada gente que hace mucho ruido está encantada con que se censure a quien no opine como ellos, una fantasía húmeda de cualquier gobierno desde siempre. En vista de que no queda casi nadie que defienda la libertad de expresión, en este artículo un periodista experimentado te ayuda con su experiencia a que no la cagues, a que aprendas cómo se pone uno a favor de la corriente sin mojarse. En su poder tiene dos herramientas que nadie va a querer prohibir: la crítica a lo que quieren que critiques y la alabanza a todo lo demás.