"No podemos cometer errores". BMW admite la importancia de su nuevo eléctrico con más de 800 km de autonomía

El inminente IAA Mobility 2025, más conocido entre los aficionados como Salón del Automóvil de Múnich, será el escenario elegido por BMW para presentar su primer coche eléctrico basado en la plataforma modular Neue Klasse, el iX3 de segunda generación. Esta avanzada arquitectura será utilizada por la firma bávara en todos sus futuros modelos cero emisiones, desde el Serie 1/i1 hasta el Serie 7/i7. Entre otras novedades, el nuevo iX3 disfrutará de una arquitectura de 800 voltios que le permitirá cargar a una potencia máxima de 400 kW en CC