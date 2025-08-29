"No podemos cometer errores". BMW admite la importancia de su nuevo eléctrico con más de 800 km de autonomía

El inminente IAA Mobility 2025, más conocido entre los aficionados como Salón del Automóvil de Múnich, será el escenario elegido por BMW para presentar su primer coche eléctrico basado en la plataforma modular Neue Klasse, el iX3 de segunda generación. Esta avanzada arquitectura será utilizada por la firma bávara en todos sus futuros modelos cero emisiones, desde el Serie 1/i1 hasta el Serie 7/i7. Entre otras novedades, el nuevo iX3 disfrutará de una arquitectura de 800 voltios que le permitirá cargar a una potencia máxima de 400 kW en CC
Por un lado, no tenemos acceso a los coches baratos chinos por culpa de los costes arancelarios, de transporte y de IVA.
Por otro, nuestros fabricantes locales, al no tener competencia de coches baratos en el mercado europeo, siguen sacando modelos cuyo coste supera ampliamente los 40.000€, imposibilitando a muchos ciudadanos hacer la tan necesaria transición a vehículos no gaseosos y que mejorarían nuestra balanza comercial.
Sinceramente, me cago en los fabricantes europeos y me alegro de lo mal que les va en China donde sus políticos no han boicoteado a sus propios ciudadanos.
El chino equivalente te costará 60.000€. En China vale 30-35.000€, pero como en Europa somos ricos e imbéciles podemos pagar el doble gracias a los aranceles para proteger a BMW, VW y demás que, como es de esperar, se van a convertir en marcas muy nicho y… » ver todo el comentario