No es el planeta sino nosotros quienes estamos en emergencia

Nuestro ombliguismo como especie no conoce límite. Nos creemos dueños y señores del planeta. No, el ser humano no es una amenaza para la Tierra sino para sí mismo. Lo que estamos ocasionando es la alteración de las condiciones de vida que nos han permitido llegar hasta aqui. Si no logramos frenar las emisiones de gases con efecto invernadero hasta alcanzar cuanto antes un escenario de emisiones cero, los modelos que elaboran los climatólogos irán siendo cada vez menos optimistas.