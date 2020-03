No, Pablo Iglesias e Irene Montero no tienen en la puerta de su casa dos UVI móviles para atenderles por el coronavirus

Se están viralizando mensajes falsos que afirman que se han destinado dos UVI móviles a casa de Irene Montero y Pablo Iglesias por el positivo en coronavirus de la ministra. Uno de los mensajes es de un supuesto auxiliar sanitario, Alberto Iglesias Jiménez. Desde Podemos nos dicen que "es absolutamente falso" y desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos confirman que "el SUMMA 112" no ha destinado dos UVI móviles a eso: "No, ninguna". Además, dos vecinos han confirmado a Maldita.es que en la calle no hay ninguna ambulancia.