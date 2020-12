No, Noruega no es un ejemplo de liberalismo económico

En Noruega el Estado tiene un peso muy importante en la economía nacional, y no estamos hablando solamente de que se encargue de la seguridad, la justicia y las infraestructuras [...], estamos hablando de la educación y sanidad, pasando por los sectores estratégicos, e incluso hasta la venta de alcohol. Por lo cual, podemos concluir que Noruega no es liberal, ni tampoco socioliberal, ya que el socioliberalismo apoya la intervención del Estado solamente en cuestiones de asistencia sociales, y no en cuestiones económicas.