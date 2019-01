No, no pasa nada porque a un equipo de niños le metan 25 goles

Lo humillante no es que te metan 25, es que sean condescendientes contigo, que no te hagan más goles porque le des lástima al rival. Siempre, siempre, en cualquier deporte, quiero que el rival de lo máximo de sí, y si me caen 24, como aquel día de mi infancia, me dará igual siempre que yo lo haya dado todo, porque eso es lo que importa. En fin, que tengo la sensación que nos estamos volviendo todos locos con esta corriente de buenismo absurdo. rel www.meneame.net/story/cordoba-tomara-medidas-contra-equipo-alevin-gana