No, no hay pruebas de que el 95% de la población mundial no se lave las manos

Varios contenidos afirman que el 95% de la población mundial no se lava las manos. Aseguran que la fuente es la OMS. Es un bulo. Su origen es un estudio publicado en 2013 que concluyó que el 5,3% de la muestra analizada se lavaba las manos tras ir al baño durante 15 segundos o más. Es decir, sólo el 5% se lavaba las manos durante un tiempo adecuado, no que sólo ese 5% se lavase las manos. En cambio, sólo un 10,3% no se lavaba las manos después de utilizar el baño. Relacionada: www.meneame.net/story/95-poblacion-mundial-no-lava-manos