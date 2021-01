No, ni Mad Max ni Mad Max 2 están ambientadas en 2021  

A finales de 2020 comenzaron a difundirse una serie de memes, todos los cuales contenían un texto que decía: "No quiero ser [pesimista], pero Mad Max se ambientó en 2021″: No, no lo hizo. Tuvo lugar en una línea temporal alternativa en la que la crisis del petróleo de 1973 había dado lugar a una guerra apocalíptica que acabó con la civilización tal y como la conocemos. Un grafiti en una señal de tráfico en una escena de diciembre de 1984, sitúa los eventos de la primera película a mediados de los 80, probablemente en 1985