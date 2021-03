No es lo mismo ser rojo que ser progre

"Insúlteme usted si quiere, pero no me llame progre" (Julio Anguita) Y es que no es lo mismo ser rojo que progre. Hoy la palabra progresista tiene un barniz de izquierdas, pero en el fondo habla de alguien que es profundamente conservador de su estatus. El progre es un esnob, un tipo de izquierda en los salones, pero que no quiere darse cuenta de que la vida es muy dura. La progresía es algo perjudicial para un movimiento de cambio.