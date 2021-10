No le exijas a tu pareja que te dedique tiempo, no le pidas a tu pareja que te responda rápido, no lo obligues a que cambie lo que no quiere cambiar, recuerda que las acciones tienen mas valor cuando las hacen por iniciativa propia y no porque lo tienes que pedir, un amor sincero dejará de hacer todo aquello que está mal y te molesta, pero, ¿un amor forzado? ¡un amor forzado no sirve ni servirá nunca!