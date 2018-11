¿Quién no ha pensado al ver a un tendero o al repartidor de turno, achacoso, que por qué no se jubila? En muchas ocasiones aman su trabajo, pero en muchas otras no pueden permitirse dejar de trabajar porque si lo hicieran su pensión no sería sustento suficiente. Son esa parte de los trabajadores que, dentro de un sistema público de pensiones de los mejores de Europa, no se pueden jubilar.