No más "campechanos" ni "preparaos", solo República

Más allá de lo caduca, arcaica, anacrónica y antidemocrática de la institución, la monarquía hace aguas y si el dictador impuso al “campechano” y este al “preparao”, se hace más necesario, aunque sea por mera cuestión de higiene, que un nuevo proceso constituyente en forma de república, impida que aquel dé paso a nadie más y no tengamos que seguir lamentando los comportamientos de quienes no quieren o no saben devolver con algo de ejemplaridad la vida regalada que tienen por el mero hecho de haber nacido en el seno de la familia...