No es Madrid para viejos  

La Comunidad de Madrid de Ayuso envió a las residencias de mayores la orden de no trasladar enfermos de coronavirus a los hospitales, especialmente si tenían alguna deficiencia física o mental. Condenado a morir no sólo por ser viejo, también por ser dependiente. Los ancianos que no se enteran, a esos no los mandes. Ahora que no están sus familias para defenderles, a quién le importa. No cabe mayor crueldad, mayor miseria. El PP contrario a la eutanasia y que persiguió al doctor Montes durante años por procurar una muerte digna a sus pacientes,