No es la luchas de clases, es la lucha entre generaciones

La terrible dificultad con que se producen las cesiones del poder de una generación a la siguiente, y los conflictos ideológicos entre ellas, es uno de los temas centrales de la cultura occidental. El titán Cronos -Saturno en la mitología romana- se come a sus hijos por miedo a que le quiten el poder, como retrató el célebre cuadro de Goya. El rey Lear enloquece cuando, al estar dispuesto a legar el reino a sus tres hijas, pero solo si estas le adulan sin límite, no entiende que una de ellas no lo haga.