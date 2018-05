"Los Padres Fundadores no vieron la necesidad de declarar uno", dijo a CNN el Dr. Wayne Wright, profesor de lenguaje y alfabetización en la Universidad de Purdue. "El inglés era casi el idioma dominante de los Estados Unidos en ese momento, por lo que realmente no era necesario protegerlo. Y no querían ofender a sus conciudadanos estadounidenses que ayudaron a luchar por la independencia".