No hay vacuna para el 'txapelavirus'

(...) A quien tiene la sed de violencia en su ADN no le vale con que se aprueben reformas laborales, más o menos íntegras, porque en realidad la justicia social del trabajador le da lo mismo. De la ETA a la ATA y tiro, ay, porque me toca. Uno rastrea quién secunda ese movimiento de inspiración siniestra y siente parecida sensación a la que generaban las manifas de exaltados por las calles del Madrid de la fase cero: el virus no va a dejar de propagarse nunca.