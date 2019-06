"No hay sostenibilidad compatible con un sistema que crezca constantemente"

‘¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal’(Capital Swing, 2019). Un libro que aspira a contextualizar, concienciar y proponer medidas ante el mayor reto que la humanidad tiene por delante: la crisis climática. Una emergencia que, como citan en el libro, es el síntoma de una enfermedad llamada capitalismo. Un proyecto, el Green New Deal, como antesala a una transformación sistémica más ambiciosa, «porque al final la moraleja del ecologismo anticapitalista más radical es verdad: no hay sostenibilidad compatible con un sis