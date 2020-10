"No hay pruebas" contra Pablo Iglesias

No hay pruebas, solo meras hipótesis, y el entrecomillado es literal: "No hay pruebas que sustenten que los hechos se hayan producido conforme a las alternativas señaladas por el Juzgado Central de Instrucción por lo que nos encontramos ante meras hipótesis", dice el auto de hace pocas semanas que el juez García Castellón ha preferido no recordar. A pesar de ello, el juez Manuel García Castellón ha decidido seguir adelante y lanzar un órdago aún mayor: usar esas "meras hipótesis" para pedir al Supremo que impute a Pablo Iglesias.