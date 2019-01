No hay democracia real sin impuestos

Rebajar impuestos no favorece la actividad económica ni asegura el crecimiento. En realidad,solo beneficia a quienes acumulan capital por no pagarlos. Es falso que rebajar impuestos hace que los ricos creen empleo con el dinero que ahorran por no pagarlos. Quienes tienen más riqueza por no pagar impuestos la dedican a especular. Los impuestos son el coste por vivir en sociedad y beneficiarnos de ello. Es sencillo: sin impuestos no funciona el país ni la gente puede ejercer sus derechos sociales que son derechos humanos irrenunciables..