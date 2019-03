No hay que confundir la Igualdad con la Equidad

La Igualdad es tratar a todo el mundo de forma igual, sin reconocer las diferencias. Tampoco entiendo a los gobiernos, bueno si los entiendo ya que lo que buscan son votantes y sin las mujeres no se ganan las elecciones, pero obligar a empresas a que haya una igualdad en porcentajes de hombres y mujeres no tiene mucho sentido. Las empresas deberían ser libres de contratar a las personas más cualificadas para el puesto, no contratar mujeres porque “hay que llenar el cupo que nos exige el gobierno”.