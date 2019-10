Por qué no hay animales con tres patas, aunque algunos se muevan al estilo trípode (y otros tienen cinco)

En BioEssays han publicado un trabajo de Tracy J. Thomson titulado Three‐Legged Locomotion and the Constraints on Limb Number: Why Tripeds Don’t Have a Leg to Stand On acerca del movimiento con tres piernas. Y es que aunque no existen animales «trípodes» o con tres piernas, algunos –casi, casi– lo son: o utilizan el tripedalismo para moverse o simplemente para sostenerse (por ejemplo con dos patas y la cola, como el canguro).